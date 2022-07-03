دعوة جديدة لمقاومة الخرطوم





تقول التنسيقية، إنّه لا تنازل عن الدولة المدنية، وسيتمّ النضال لانتزاعها حتى آخر رمقٍ.

دعت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، الشعب للتوافد ودعم اعتصام الجودة ومواصلة التصعيد الثوري المفتوح حتى سقوط الانقلابيين.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ الشعب السوداني سطّر ملاحم جديدة في وجه السلطة الغاشمة من اعتصاماتٍ في كلّ من الخرطوم وبحري وأمدرمان وترس الشمال والجنينة وغيرها من الولايات.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز