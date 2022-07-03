بالأسماء.. شركات الطيران العالمية التي ألغت رحلاتها و5 نصائح للسعوديين لمواجهة هذه الفوضى





سيطر الرعب وشبح الخسائر الهائلة على شركات الطيران في جنوب وشرق آسيا والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا بسبب أعداد المسافرين وقلة القوى العاملة ونقص شديد في أطقم العمل بالمطارات. وأرجع الخبراء والمختصون هذه الأزمة إلى جائحة كورونا التي اضطرت غالبية مطارات العالم الاستغناء عن طواقم بالمئات وربما الآلاف من العاملين في المطارات والطائرات بسبب تراجع الطلب على النقل الجوي.

واليوم وبعد انتعاش الطلب على السفر وإلغاء كافة القيود تشهد مطارات العالم نقصاً في عدد الموظفين وسط صعوبة في توفير الأطقم الكافية القادرة على خدمة المسافرين سواء في المطارات أو الطائرات. ويرصد هذا التقرير أهم المطارات والشركات الناقلة وخاصة للسعوديين الذين حجزوا تذاكرهم عليها أو ترانزيت عبر دول أوروبا.

شركة إيزي جيت البريطانية ألغت مئات من الرحلات دون سابق إنذار لعدم توفر الموظفين خلال شهري يوليو الحالي أغسطس القادم والخطوط الأميركية والعديد من شركات الطيران الأميركية ألغت آلاف الرحلات الجوية خلال الشهر الحالي، ومطار شارل ديغول في باريس ألغى 25% من رحلاته بعد إضراب العاملين.

كما علقت شركة الطيران الهولندية مؤخراً رحلات الركاب إلى مطار شيفول في أمستردام لصيانة المدرج مما زاد من الاكتظاظ الناتج عن نقص الموظفين، فيما ألغت شركة لوفتهانزا 900 رحلة في يوليو الحالي بسبب الاختناقات ونقص الموظفين. من جانبها طلبت إدارة مطار هيثرو بلندن من شركات الطيران إلغاء 30 رحلة من الجدول اليومي خلال هذا الشهر وتخفيض عدد الرحلات لأنها توقعت عدداً أكبر من المسافرين أكثر مما تستطيع التعامل معه حالياً.

فيما ألغت الخطوط الجوية البريطانية عدداً من رحلاتها وذلك بناء على مطالب إدارة مطار هيثرو الموجهة لجميع شركات الطيران بتقليل الرحلات، كما بادرت بالاعتذار وإخطار المسافرين بحقوقهم وإعلامهم بالخيارات الأخرى بما في ذلك إعادة ثمن التذكرة أو إعادة الحجز، كما ألغت شركة طيران فيرجين أتلانتيك رحلاتها بين لندن ونيويورك والخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس ألغت رحلاتها في أوقات مختلفة وشركة الطيران البلجيكية براسلز إيرلاينز أوقفت العديد من الرحلات خلال الشهرين المقبلين، وشركة الخطوط الكندية إير كندا ألغت رحلات متعددة من جميع أنحاء العالم.

وحول الإجراءات اللازمة لإنهاء تلك المشكلات يجب التواصل مع الشركة والتأكد من إتمام الرحلات في موعدها، وينصح المسافرون بالقدوم إلى المطار قبل 4 ساعات من الرحلات، كما يفضل تسجيل الوصول عبر الإنترنت، والالتزام بالوزن المحدد، والتأكد من أن حقائب السفر مغلقة بشكل جيد للمساعدة في تخفيف حدة الاصطفاف أمام نقاط التفتيش الأمنية.

مزمز