حقيقة إلغاء صلاة العيد في الساحات بمصر





أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، أن هناك قائمة محددة بالساحات والمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى وهي موزعة على مستوى المديريات الإقليمية، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على مديري المديريات بالاستعداد الكامل في الساحات والمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، إنه سيتم فتح مصلى السيدات بالمساجد، خلال صلاة العيد، وسيكون هناك تواجد أيضا للأطفال، مؤكدا أنه سيتم العمل على تعليم الأطفال كيفية أداء صلاة العيد وفق البوابة نيوز.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لا صحة لما انتشر مؤخرا بأنه سيتم إلغاء صلاة العيد في الساحات، مؤكدا أن صلاة العيد ستقام بانتظام هذا العام.

وأشار هشام عبد العزيز إلى أنه خلال عيد الفطر الماضي، تم فتح الساحات للصلاة، وكان هناك تواجد للسيدات والأطفال.

البيان