السيسي: الحوار الوطني لجميع القوى السياسية باستثناء فصيل واحد فقط





الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى تعد أكبر محطة من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ترحب بأي مستثمر عربي للاستثمار في مصر، مضيفا أن هناك حجمًا ضخمًا من المشروعات القومية نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقاء مع الصحفيين، مساء الأحد: «أطلقنا الحوار الوطني لمشاركة القوى السياسية والمفكرين والمثقفين باستثناء فصيل واحد فقط».

جرت إزالة 4 آلاف شقة من أجل الشبكة القومية للطرق وتعويض المضارين من إزالة عقاراتهم من أجل إنشاء شبكة طرق جيدة.

وتابع الرئيس قائلا إن الأزمة العالمية طاحنة على الجميع، والدولة المصرية تعمل على الحفاظ على العاملين بها، كما تعمل بقدم وساق في المشروعات القومية.

المصري اليوم