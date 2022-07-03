النائب العام يشكل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب 30 يونيو





أصدر النائب العام المكلف؛ خليفة احمد خليفة قرار رقم 18/2022 بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب الثلاثين من يونيو برئاسة رئيس نيابة عامة.

وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في المواكب وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين، وحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام وغيرها من المهام_بحسب وكالة السودان للأنباء.

ووجه النائب العام بأن تباشر اللجنة عملها فور أداء القسم أمامه .

باج نيوز