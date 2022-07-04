شاهد بالفيديو.. قالت (اللهجة ماراكبة على الصورة) الإعلامية “تسابيح خاطر” تبدي دهشتها من لهجة زميلتها السودانية بقناة سكاي نيوز





ابدت الإعلامية تسابيح مبارك خاطر، دهشتها من لهجة زميلتها السودانية بقناة سكاي نيوز داليا عبدالله، بحديثها الموغل في الدارجة السودانية، الذي لا يمكن تخيله مع مظهرها الغربي، لدرجة تشعر بأنه (دبلجة)، وفق ما نقلت كوش نيوز.



وقالت تسابيح على صفحتها: داليا هي البنت السودانية الوحيدة اللي لما بتتكلم معاي بحس إنّها (دبلچة نتفليكس)، متسائلة ليه اللهجة ماراكبة على الصورة؟!.

وأضافت: وطلعنا بنات بحري الإتنين كمان هاشتاق “بحري العنب” كود أهالي ومحبي وساكني الخرطوم بحري سر الهوى.



يُذكر أن “داليا عبد الله” مذيعة من أب سوداني و أم روسية، درست في موسكو، وتحصلت على بكالوريوس من جامعة يورك الكندية، حصلت بعدها على درجة الماجستير في اختصاص إدارة الأعمال الدولية من جامعة وستمنستر البريطانية، وكذلك على درجة الماجستير من كلية الإدارة في فرنسا، بدأت داليا العمل في قناة روسيا اليوم قبل الانتقال إلى سكاي نيوز العربية.

الخرطوم: (كوش نيوز)