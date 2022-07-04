عودة الخدمة بمستشفي الأطفال الباطنية بمدني بعد توقف 7 أيام





بدأت الكوادر الطبية والعلاجية بمستشفي الأطفال الباطنية بمدني في مزاولة مهام عملهم إعتبارا من مساء اليوم بعد توقف كامل إستمر 7 أيام وذلك بعد أن اوفت حكومة ولاية الجزيرة بإلتزامها بسداد 50% من إستحقاقات العاملين والكوادر الطبية بالمستشفي حيث تسلمت إدارة المستشفي مساء اليوم مبلغ 37 مليون جنيه من وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية .

وجدد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تصريح اسونا حرص وزارته تكملة بقية الإستحقاقات المالية للعاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة الإتحادية وعبر عن شكرة وتقديرة لجهود والي ولاية الجزيرة وأمين عام الحكومة ووزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية لدعمهم المستمر لكافة القضايا الصحية مشيدا بالعاملين بالمستشفي لإستجابتهم السريعة في عودة وإنسياب الخدمة الطبية والعلاجية للمرضي بعد أن اوفت حكومة الولاية بمطالبهم المشروعة …

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