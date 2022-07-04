والدة الشهيد سيزر : مقتل إبني لم يكن عشوائياً





أكدت والدة الشهيد المهندس محمد أحمد حسين بخيت الشهير بـ(سيزر) ؛ السيدة لطيفة جعفر إن مقتل إبنها برصاصة مباشرة في الرأس خلال مشاركته في مليونية الثلاثين من يونيو الماضي لم يكن عشوائيًا وإنما عن قصد وترصد . وقالت السيدة لطيفة في مقابلة أجرتها معها (الجريدة) من منزل الأسرة في منقطة الديوم الشرقية بوسط العاصمة الخرطوم إن الشهيد أحد الثوار النشطين والفاعلين في المنطقة ومسؤول عن تأمين المواكب ما جعله على الدوام في الخطوط الأمامية للمواكب واعين القوات الأمنية . وقال شهود عيان كانوا على مقربة من الشهيد لحظة اصابته برصاصة في الرأس مباشرة على مقربة من مستشفى الخرطوم لـ(الجريدة) إنه عقب سقوطه أرضا قام افراد أمن بضربه بواسطة (دبشك) ما تسبب في خروج جزء من المخ.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة