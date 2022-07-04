مركز تكنولوجيا الجلود يدعو للاسراع في تسليم جلود الأضاحي





دعا مدير المركز القومي لتكنولوجيا الجلود دكتور عبدالعظيم محمد أحمد المواطنين إلى الإسراع في تسليم الجلود .بالأحياء والمساجد بمحليات ولاية الخرطوم عقب سلخ خراف الاضاحي ومن ثم توصيلها عبر نقاط التجميع لوكالات وأصحاب المدابغ.

وأكد في تصريح /لسونا /مشاركة المركز في الحملة القومية للجمع جلود الاضاحي التي تضم المركز القومي لتحسين الجلود وغرفة الجلود وأصحاب المدابغ ووكالات الجلود وولاية الخرطوم ومجلس البيئة وكل الجهات المختصة، مؤكداً علي أهمية الجلود كثروة قومية تساهم في اقتصاد البلاد .

الجدير بالذكر أن لجنة قد تم تشكيلها برئاسة وزيرة الصناعة مؤخرا لجمع جلود الأضاحي استعدادا لإنطلاق الحملة القومية لجمع جلود الأضاحي علي ان تقوم وزارة الصناعة بالإعداد والتجهيز للمشروع وتضم رئيس شبعة الجلود ومدير مستلزمات الانتاح بوزارة الصناعة ووكيل الوزارة ومدير المركز القومي لتكنولوجيا الجلود ومدير مركز تحسين الجلود إضافة إلي ممثلين من حاضنة الجلود بجامعة السودان ووزارة الزراعة .والمجلس الأعلى للبيئة ومكتب والي الخرطوم ووزارة الاعلام ومدبغة النيل الابيض.

سونا