(المرور) تحدد موعد بدء تفويج المركبات السفرية إلى الولايات





اعلنت الإدارة العامة للمرور انطلاق تفويج المركبات السفرية من ولاية الخرطوم إلى ولايات البلاد الأخرى والعكس بعد غدا الاربعاء.

وكشفت عن تخصيص غرفة مركزية بالرقم(0119237771) لتلقي بلاغات المواطنين حول مخالفات سائقي البصات السفرية خلال تفويج المركبات السفرية لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور الفريق شرطة نصر الدين محمد عبدالرحيم، جاهزية إدارته لتفويج المركبات والبصات السفرية المتجهه من العاصمة إلى الولايات في فترة عيد الاضحي المبارك وذلك في السادس من شهر يوليو الجاري وتستمر طيلة ايام العيد ، موضحا ان تدشين عمليات تفويج المركبات لعيد الأضحى المبارك تجئ تحت شعار (اوصل سالم) الذي يضمن سلامة المسافرين والذي يعتبر ضمن التدابير الاحترازية التي وضعتها الإدارة العامة للمرور منذ عشرون عاماً للحيلولة دون ارتفاع نسبة الحوادث المرورية.

وقال الفريق شرطة نصرالدين بحسب (للمكتب الصحفي للشرطة) ان مجهودات الإدارة لن تؤتي أكلها و لن تكتمل الا في حالة التعامل بحزم مع سائقي المركبات العامة ان ثبتت مخالفاتهم في التعامل مع الطريق في حالات التخطي الخاطئ، موجها بضرورة الزام سائقي المركبات والبصات السفرية بالقوانين، والأنظمة المرورية، و بأخلاق مهنة القيادة، متمنياً أن يضعوا نصب أعينهم حجم المسئولية في حماية الركاب وممتلكاتهم والحرص علي سلامة وصولهم، معتبراً التخطي والخروج عن مسار التفويج من المخالفات التي تستوجب عقوبات رادعة في مواجهة كل متلاعب بأرواح المواطنين

من جهته اوضح مدير دائرة المرور السريع العميد شرطة مصطفي يوسف أحمد، ان الإدارة شرعت في نشر قواتها علي القطاعات المختلفة تحت رقابة ميدانية كبيرة ومتابعة دقيقة وذلك بنشر (3166) شرطي مرور بينهم (256) ضابطا بمختلف الرتب لأعمال المراقبة وتسهيل انسياب حركة المرور فضلاً عن توزيع (2910) من ضباط وضباط صف وجنود الإدارة بمشاركة (317)دورية مرورية مجهزة لقيادة الأفواج وتسليمهم للقطاعات المختلفة إضافة إلى تجهيز (42) عربة إسعاف ضمن الاجراءات الاحترازية التي تهدف للحفاظ على أمن وسلامة شركاء الطريق.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة