القضارف: مخاوف من تسرب اللاجئين الإثيوبيين للمدن بعد تقليص حصص الغذاء





أبدت معتمدية اللاجئين بشرق السودان، مخاوفها، من تسرب اللاجئين الإثيوبيين، من المخيمات إلى المدن بولاية القضارف ـ الحدودية.

وقلص برنامج الغذاء العالمي حصص الغذاء للاجئين، ما ضاعف معاناة اللاجئين الإثيوبيين في الحصول على الغذاء، وحذر مساعد معتمد اللاجئين بشرق السودان، التاج النور محمد، من تفاقم الأزمة جراء قرار برنامج الغذاء العالمي. وأشار إلى أنه سيترتب عليه له تداعيات خطيرة وكارثية على أوضاع اللاجئين.

وأشار في تصريح صحفي أمس الأحد، إلى أنه سيؤدي ٳلى تسرب اللاجئين الإثيوبيين من المعسكرات إلى المدن بولاية القضارف للبحث عن مصادر دخل جديدة. وقال إن الأمر من شأنه يستبب في مضايقة السودانيين في الأنشطة العملية والمعيشية ومشاركتهم الموارد، علاوة على زيادة الضغط على الخدمات الصحية، مطالباً المنظمات الأجنية إلى تصميم خطط عاجلة ذات جدوى لبرامج الدخل المدر للاجئين بالمعسكرات والمجتمعات المستصيفة، كاشفاً عن أن هنالك معاناة بالمعسكرات في تقديم الخدمات في المجالات الصحية جراء تقليص ميزانيات المنظمات من قبل المانحين وتحويلها للمناطق الأكثر سخونة بتدفقات اللاجئين في العالم، مشيراً لتأثيرات حرب أوكرانيا على مجمل الأوضاع المتعلقة بتقديم الخدمات للاجئين.

الخرطوم ـ سليمان مختار

صحيفة الحراك السياسي