شركة الصمغ العربي تتهم ” إزالة التمكين المجمدة” بإيقاف نشاطها





اتهمت شركة الصمغ العربي” لجنة إزالة التمكين المجمدة” بإقعادها وخروجها من سوق العمل وتوقف نشاطها.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان إبراهيم،لـ”الحراك” إن قرارات إزالة التمكين عطلت الشركة وأقعدتها عن العمل، كاشفاً في الوقت نفسه عن صدور توجيهات من وزارة المالية إلى بنك السودان المركزي، بشأن توفير تمويل طويل الأجل لشركة الصمغ العربي بغرض إعادتها لممارسة نشاطها. وأعلن إبراهيم عن خروج الشركة من الموسم الحالي في تمويل المنتجين وشراء الصمغ منهم نتيجة لعدم امتلاكها الأموال الكافية التي تمكنها من عمليات الشراء، بجانب رفض بنوك تجارية تمويلها لأن ذلك يتطلب وجود جسم شرعي ممثل للشركة لضمان البنوك استرجاع أموالها، مشيراً إلى خلو الشركة من مديونيات بنك أم درمان الوطني، وتبقت فقط مديونية بنك النيل البالغ قدرها (50) مليون جنيه وتمت جدولتها بتفاهمات مع البنك لمدة (5) أعوام.

صحيفة الحراك السياسي