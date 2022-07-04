عصابات الشفتة تقتل مواطنين سودانيين بالفشقة الكبرى





عثرت شرطة الهشابة على جثتين متحللتين بمنطقة القضية في محلية الفشقة بالقرب من مستوطنة برخت الإثيوبية، التي تقع داخل الحدود السودانية المرسمة، وطبقاً لمصادر تحدثت لـ(الحراك) فإن الجثث تعود لاثنين من العاملين في صناعة الفحم النباتي بالمنطقة، ويدعى الٲول أبكر آدم موسى والثاني عثمان محمد عثمان، وأفادت المصادر أن العاملين كانوا أربعة وتعرضوا لإطلاق نار من إحُدِيَ عصّابّاتْ الُشِفَتْةِ أودت بحياة اثنين منَهمٌا، فيما تمكن أحدهما من الهرب وقام بإخطار شرطة الهشابة، بينما فقد آخر اختفى في ظروف غامضة. وأكدت المصادر أن الجثث التي نقلت إلى مشرحة القضارف عليها آثار إطلاق نار وتعذيب واستخدام الساطور، وأضافت المصادر أن مجموعة الشفتة قامت بنهب مقتنيات العاملين من ٱسرة، وأشارت أن الحادث حدث قبل أربعة أيام فيما تم العثور على جثثهم السبت، وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة المدينة (8).

القضارف ـ سليمان مختار

صحيفة الحراك السياسي