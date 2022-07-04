أكد التزامهم بتنفيذ مخرجاتها .. البرهان: قررت عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً





أصدر رئيس مجلس السيادة _ القائد العام للقوات المسلحة؛ عبدالفتاح البرهان قرار بعدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية.

و أوضح البرهان أن القرار يأتي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الإنتقالية.

و أضاف “عليه آمل أن تُنخرط هذه القوى في حوار فوري و جاد يعيد وحدة الشعب السوداني و يمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية ويعيد الجميع إلى مسـار التحول والإنتقال الديمقراطـي”.

و أكد البرهان أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسبة للوصول لحكم البلاد مضيفاً أنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار.

و أشار البرهان إلى أنه سيتم حل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة التنفيذية بجانب تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسئوليات على أن تستكمل مهامع بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها.

كما دعا إلى التمسك بالسلمية مؤكداً أن حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع معلناً تأسفه علة سقوط الضحايا من كل الأطراف مضيقاً أن المؤسسة العسكرية والأمنية ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة.

و أكد البرهان التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابات.

و أضاف ” كما تؤكد دعمها للجهد الذي تبذله الآلية الثلاثية و أصدقاء و دول جوار السودان”.

باج نيوز