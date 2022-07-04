إسرائيل تعتزم فحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة رغم الرفض الفلسطيني





قالت إسرائيل إنها ستفحص رصاصة قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها، مضيفة أن مراقبا أمريكيا سيحضر عملية الفحص التي قد تخرج نتائجها في غضون ساعات.

وقال الفلسطينيون الذين سلموا الرصاصة إلى منسق أمني أمريكي إنهم تلقوا تأكيدات أن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف.

وتلقي وفاة مراسلة الجزيرة الامريكية من اصل فلسطيني، شيرين أبو عاقلة في 11 مايو أيار خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخلاف بين الجانبين بشأن الظروف المحيطة بمقتلها بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر إجراؤها للمنطقة هذا الشهر.

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمدا.

صحيفة الصيحة