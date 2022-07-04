وزير الدفاع الروسي يقدم لبوتين تقريرا عن عملية لوغانسك





قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الإثنين، تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين عن تفاصيل العملية العسكرية التي قادت للسيطرة على مقاطعة لوغانسك الأوكرانية.

وقال شويغو، خلال لقائه مع الرئيس بوتين، في مبنى الكرملين، اليوم إنه “تم تحرير مساحة وقدرها 670 كيلومترا مربع، لتصبح ليسيتشانسك، أكبر المدن في جمهورية لوغانسك الشعبية، تحت السيطرة الروسية بالكامل”.

وأضاف أنه تجري الآن عملية نزع الألغام من المنطقة التي تمت السيطرة عليها.

وأوضح شويغو أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 5469 شخصا، من بينهم 2218 قتيلا.

ولفت الوزير الروسي أنه تم أيضا خلال العملية تدمير 196 دبابة ومدرعة و12 طائرة مقاتلة ومروحية واحدة، فضلا عن إسقاط 69 مسيرة، و6 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و97 قاذفة صواريخ متعددة، و166 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و216 مركبات عسكرية خاصة.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية تركت خلفها معدات وأسلحة من بينها 39 دبابة ومدرعة، و48 منظومة “جافيلين”، و18 “ستينغر”.

وأمس، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وزير الدفاع ، سيرغي شويغو، أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بـ”تحرير كامل تراب جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) من القوات الأوكرانية”.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

العربية نت