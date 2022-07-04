وفد من الكونغرس الأمريكي يزور السودان





كشفت السفارة الأمريكية بالخرطوم، عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى السودان خلال 4- 6 يوليو الحالي.

وقالت السفارة في إيجاز صحفي على صفحتها بـ(فيسبوك) اليوم، إنه تحت رعاية مؤسسة الأمم المتحدة، ستزور عضو الكونغرس نورما توريس وسارة جاكوبس بمرافقة أعضاء من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير كريستوفر لو والوزير المستشار جاك شيرمان، الخرطوم وشمال دارفور بالسودان من 4 إلى 6 يوليو.

وأضافت “سيلتقي الوفد أثناء تواجده في الخرطوم مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لاكتساب فهم أفضل لعمل الأمم المتحدة في السودان، بمافي ذلك دعمه للعملية السياسية والمساعدات الإنسانية، وكذلك كيفية عمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة جنباً إلى جنب لدعم الشعب السوداني”.

وتابع الإيجاز “في دارفور، سيلتقي الوفد مع السلطات على مستوى الولاية وبحث عمل الأمم المتحدة في الميدان. وسيجتمع مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في دارفور لمناقشة تحديات تنفيذ السلام، وتقاطع الغذاء والأمن، وحماية المدنيين”.

صحيفة الصيحة