شاهد بالصورة: بأزياء قصيرة ومحذقة.. كورس نسائي يشعلن منصات التواصل برقصهن المثير





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة صفاء الجنيد تتغنى في حفل رفقة كورس فتيات ظهرن مرتديات أزياء قصيرة ومحذقة وقدمن فاصلا من الرقص المثير على أنغام الأغنيات التي كانت تؤديها المطربة.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد اشتعلت منصات التواصل عقب مشاهدة الفيديو الذي وصف بالفاضح من قبل رواد مواقع التواصل، حيث ذكروا بأن الغناء أصبح رقيص وإستعراض أكثر من المضمون ولكن مافعلته صفاء الجنيد لم نراه من قبل بين المطربات.

الخرطوم:(كوش نيوز)