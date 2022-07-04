شاهد بالفيديو: حميدتي يعود لإثارة الجدل بتصريحاته ويطالب السيدات بأخذ حقوقهن كاملة “مايغشوكم الرجال”





طالب نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو السيدات وامرهن بأخذ حقوقهن كاملة والمشاركة في شتى المجالات والسلطات التي يعمل بها الرجل باعتبار انها جزء من المجتمع وتستطيع أن تخدم وطنها من خلال عملها في كثير من المجالات.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد شجع حميدتي السيدات للمطالبة بحقوقهن من الرجال لأن السيدات الآن يعملن في مجالات عديدة ويستطعن أن يصبحن من قيادات البلد اذ عليهن المشاركة في اللجان والإصرار على حقوقهن كاملة.

الخرطوم:(كوش نيوز)