البرهان عمل ليهم مجنون!!





– قصة الجانى الذى قتل جاره ولجأ للمحامي للدفاع عنه فنصحه المحامى بأن يتمثل الجنون فى المحكمة وكلما يسأله القاضى يرد عليه بكلمة ( شنو؟ ويضحك )

– نجحت الخطة وخرج المتهم وعندما طلب منه المحامى باقى أتعابه رفع كتفيه وضحك ، اتعاب شنو؟ قضية شنو ؟

– الآن البرهان … يضحك ويرفع كتفيه ويرد للجميع

حوار شنو ؟

مدنية شنو؟

إنتقالية شنو ؟

ثكنات شنو ؟

فولكر شنو؟

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ولو القصة دى وصفة مصريين برهان بعد ستة شهور حيقول عايز تفويض

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احلى حاجة ناس صديق الصادق مرة يقروا البيان من فوق لى تحت ومرة من تحت لى فوق التقول قسيمة طلاق

ركنية

البرهان (ملك التعادلات) وبشئ من الذكاء يغلق القفص على ديك القوى السياسية فى انتظار أن تبيض اتفاقا .. ولكن هل تبيض الديوك ؟؟

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حسن إسماعيل٥ يوليو ٢٠٢٢م