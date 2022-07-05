الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتوجه الى كينيا





توجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة الإيقاد التي تنطلق أعمالها اليوم بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن تناقش القمة القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات كورونا وأثرها على الوضع الإقتصادي في الإقليم – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

كما سيجري البرهان مقابلات ثنائية مع رصفائه من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

الخرطوم: السوداني