الحرية والتغيير تدعو لمواصلة الاعتصامات والتصعيد بالمواكب





دعت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” القوى الثورية للعمل على استحداث وسائل ضغط على المكون العسكري لانهاء الانقلاب، ومواصلة الاعتصامات في الولايات واضراب المهنيين والوقفات الاحتجاجية والتصعيد الثوري بالمواكب.

ونفت الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير سلمى نور، في تصريح لـ”الجريدة” وجود اتصال بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري، موضحة “ما تم في السابق هو تلبية لدعوة المبعوث الأمريكي والسفير السعودي لتوضيح موقفنا”.

وأضافت سلمى أن التواصل بعد الدعوة الأمريكية السعودية كان بهدف المتابعة وتوضيح الموقف، مؤكدة على توقف الاتصال مع الجانب العسكري، ومختتمة بقولها “لم تأتينا دعوة من المبعوث الأميركي أو السفير السعودي بعد أحداث 30 يونيو ولن تكون هناك دعوة”.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة