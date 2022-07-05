فريني يوجه بإدراج شهداء ثورة ديسمبر ضمن منظمة الشهيد





وجه الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف بإدراج شهداء ثورة ديسمبر بقائمة شهداء منظمة الشهيد انفاذا لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم. مبينا انهم قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.

واكد سيادته اهمية حصر أسر الشهداء بالترتيب الجغرافي ابتداء من المحليات ومتابعة أسرهم مبينا أن منظمة الشهيد من المنظمات القوية والفاعلة ووجه كذلك بتقسيم الشرائح في المجتمع وإضافة المصابين وتصنيفهم وضمهم لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم وإستيعاب الأرامل والأيتام بمجلس رعاية اليتامي وبرامج الإدارة العامة للمرأة والأسرة .

وأكد سعي الوزارة لتمليكهم مشروعات إنتاجية وتصميم مشروعات تناسب أسر الشهداء من الطلاب والخريجين،كما وجه فريني ديوان الزكاة ولاية الخرطوم بتوفير البطاقات التأمينية لهم وتحديث قوائم الأسر لتقديم كافة الخدمات الأساسية مشيرا إلي أن منظمة الشهيد تعمل اليوم في واقع جديد ينسجم مع المرحلة الحالية وامتدح سيادته لجان الخدمات والتغيير بالمحليات ودورها في تأهيل المدارس والمرافق الحكومية وتعتبر من الآليات المهمة في خدمة المجتمع .

وكان مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية قد التقي امس بمكتبه بمباني الوزارة بوفد منظمة الشهيد سعادة اللواء معاش سمير ابراهيم وا.محاسن الحاج مدير الإعلام والعلاقات العامة وا.بابكر آدم مدير الإستثمار بحضور مفوض العمل الطوعي والإنساني ولاية الخرطوم ومدير الإستراتيجية والمعلومات بالوزارة.

واطلع فريني علي عمل المنظمة وطاقاتها الإستيعابية لكل الشهداء عسكريين ،مدنيين ، شرطة وامنيين ولديها ملفات لكل أسر الشهداء منذ العام 1977 مصنفة الي الفئات (أ ،ب،ج) وبرامجها ومشروعاتها والدعم المقدم لها والخدمات بالإضافة إلي التحديات التي تواجه عمل المنظمة في وجود 5823 أسرة شهيد و186 من المصابين (بتر كامل أو جزئي للأطراف ) موزعين علي المحليات السبعة وبتوجيه من السيد الوالي بالتعامل مع المنظمة وضم شهداء ثورة

ديسمبر .

وأوضح سمير تركيز المنظمة علي التعليم والصحة والكفالة للأسر المستهدفة كما تم تقديم تقرير شهر مايو.

واثني فريني علي المنظمة وادوارها الإيجابية مؤكدا أن أذرع الوزارة مفتوحة لتقديم العون وفق الإمكانيات المتاحة وزيارة المنظمة في القريب العاجل للوقوف علي كثير من القضايا الهامة..

سونا