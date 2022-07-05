الحزب الشيوعي : الاعتصامات من أجل مواجهة عنف أعداء الثورة





اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، أن فكرة الاعتصامات التي تشهدها البلاد هي أحدى الوسائل من أجل مواجهة عنف من وصفهم باعداء الثورة، مشيراً إلى أنها خطوة في تحقيق تطلعات وآمال الجماهير من خلال إسقاط الحكم العسكري وتحقيق الحكم المدني.

وشدد فضل في تصريح لـ” الجريدة” على ضرورة أن تتحول ساحات الاعتصام إلى منبر من أجل مناقشة الأوضاع السياسية من قبل القوى الموجودة بالساحات، مطالباً بادارة الاعتصامات من قبل لجان منتخبة من المشاركين بالميدان من أجل وضع برنامج ثقافي وسياسي.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي إلى خلق علاقة مباشرة بين الاعتصامات وسكان الأحياء، لافتا إلى أن ساحات الاعتصام يمكن تشكل مكانا لقوى جديدة لا علاقة لها بالحراك الثورى، حاثاً على إعطاء الشباب فرصة للمناقشة من أجل صقل تجاربهم.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة