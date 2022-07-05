فض اعتصام أمدرمان جنوب ومحاولات لتفريق حشود المؤسسة و (الجودة)





فضت تشكيلات عسكرية مختلفة أمس، اعتصاما أقامه محتجون في منطقة أمدرمان جنوب بمحطة “سراج” بالقوة المفرطة مطلقة قنابل الغاز المدمع.

وأبلغ عثمان جبر وهو عضو لجان مقاومة أمدرمان جنوب “سودان تربيون” “أن أكثر من 50 مركبة عسكرية هاجمت المعتصمين من ثلاثة اتجاهات وقامت بفض الاعتصام المقام منذ يوم السبت بالقوة”.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع واعتدت على المعتصمين بالهراوات والعصي ما أوقع إصابات عديدة جاري حصرها.

وأضاف “لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وجهنا الثوار بضرورة الانسحاب من الموقع على أمل أن يعودوا مجدداً في أي وقت”.

صحيفة الجريدة