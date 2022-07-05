نشر (256) ضابطاً لتسهيل انسياب حركة المرور





أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن نشر (256) ضابطاً بمختلف الرتب لأعمال المراقبة وتسهيل انسياب حركة المرور، بجانب توزيع (2910) من ضباط وضباط صف وجنود الإدارة بمشاركة (317) دورية مرورية مجهزة لقيادة الأفواج وتسليمهم للقطاعات المختلفة، و(42) عربة إسعاف ضمن الاجراءات الاحترازية التي تهدف للحفاظ على أمن وسلامة شركاء الطريق.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور، نصر الدين محمد عبد الرحيم ــ بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الاثنين ــ عن جاهزيتهم لتفويج المركبات والبصات السفرية المتجهة من العاصمة إلي ولايات السودان كافة، في فترة عيد الأضحي المبارك، وذلك في الخامس من شهر يوليو الجاري، وتستمر طيلة أيام العيد.

الخرطوم: ايات فضل

صحيفة السوداني