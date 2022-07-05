حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل يرحب بخطاب البرهان





رحّب حزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل، بما جاء في خطاب القائد العام للقوات المسلحة، الذي ارتكز على ثلاث نقاط مهمة، انسحاب القوات المسلحة من الحوار، ما يحفظ للقوات المسلحة هيبتها، وخروجها من الملعب السياسي، والاطلاع بمهام الأمن والدفاع وهي مهمة القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى رفض الاتفاق الثنائي مع الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.

وقال في بيان له: نؤكد على ضرورة أن تكون هناك إرادة لحوار سوداني سوداني بعيداً عن الحوار الذي ترعاه الٱلية الثلاثية.

ودعا، كافة القوى السياسية للتسامي فوق صراعاتها الذاتية وتعمل من أجل استكمال استحقاقات التحول الديمقراطي.

صحيفة السوداني