أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي بمراسم رسمية





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة رئيس الوزراء الإيطالي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان عند مدخل المجمع.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه أردوغان ودراغي لعقد اجتماعهما الثنائي ومن ثم سيترأسان اجتماع القمة الحكومية بين البلدين.

وقبل ذلك أجرى دراغي زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها إلى أنقرة تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووضع دراغي إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت.

العربية نت