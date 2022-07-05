نكسة جديدة لجونسون.. استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين





أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك اليوم “الثلاثاء” استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي رسالة استقالته التي نشرت على “تويتر” قال جاويد “من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم” في إشارة إلى جونسون.

وكتب سوناك في خطاب استقالته “يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل”.

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