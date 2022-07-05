نفرة كبرى بالجزيرة لدعم الجيش





أكد والي الجزيرة المفوض مصطفى دفع الله، وقوف حكومة الولاية مع القوات المسلحة ودعمها معنوياً ومادياً لمواجة العدوان الإثيوبي الغاشم والمجافي للأعراف والمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى في منطقه الفشقة حتى يتم تطهير كل شبر من أراضي الوطن.

والتأم برئاسة الفرقة الأولى مشاة بمدني اليوم، اجتماع مجلس حكومة الجزيرة برئاسة أمين عام الحكومة، الوالي المفوض مصطفى دفع الله، وبمشاركة مديري فروع المصارف والشركات وذلك لتعزيز النفرة التي أعلنتها حكومة الولاية لدعم القوات المسلحة مادياً ومعنوياً.

وأعلن الوالي المفوض عن تنفيد نفرة كُبرى بمشاركة كل قطاعات مجتمع الولاية لدعم القوات المسلحة لمواجهة أي اعتداء على الأراضي السودانية.

من جانبه، أعرب قائد الفرقة الأولى مشاة العميد الركن عوض الكريم علي سعيد، عن تقديره لدعم حكومة الولاية والمؤسسات التجارية للقوات المسلحة، موضحاً أن القوات المسلحة تقوم بواجبها تجاه الوطن في منطقة الفشقة.

صحيفة الصيحة