عودة الرحلات الداخلية بمطار الخرطوم الي صالة الحج والعمرة





أعلنت سلطات مطار الخرطوم الدولي، إكتمال تفويج حجاج بيت الله الحرام بصالة الحج والعمرة للعام 1443 هجري ، وعليه سيتم تشغيل الرحلات الداخلية من صالة الحج والعمرة ، وتشغيل الرحلات العالمية بصالة المغادرة (2) وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 يوليو 2022م الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي .

وكانت سلطات المطار قد نوهت في وقت سابق للسادة المسافرين بتحويـل الـرحـلات الداخليـة مـن صـالة الحـج والعمـرة إلـى صـالة المغادرة ( 2 ) و تحويل رحـلات صـالة المغادرة ( 2 ) إلـى صـالة المغادرة ( 1 ) .

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