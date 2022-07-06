الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عطلة عيد الأضحى





أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٩م وحتى الخميس ٢٠٢٢/٧/١٤م ،على أن يزاول العاملون أعمالهم بعدها وفق النظم والقواعد التى تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

وقالت الأمانة العامة في تعميم صحفي اليوم إن مجلس الوزراء ينتهز هذه المناسبة السعيدة لتهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك، داعيةً الله تعالى أن يعيده والأمة تنعم بالصحة والأمن والسلام والإستقرار.

*وكل عام وأنتم بخير*

باج نيوز