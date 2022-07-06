جبريل: يمكن تحقيق (6) مليارات دولار من صادرات الثروة الحيوانية





كشف وزير المالية جبريل إبراهيم جبريل، عن إمكانية تحقيق (6) مليارات دولار سنوياً من عائدات صادر الثروة الحيوانية بدلاً عن (600) مليون دولار.

ورهن جبريل ذلك بالتزام تنسيق الجهود بين الوزارات المختصة والقطاعات الإنتاجية لدعم الإنتاج الحيواني ومكافحة الأوبئة والأمراض والسعي لإنتاج اللقاحات الواقية للقطيع محلياً بدلاً عن استيرادها من الخارج.

وأكد خلال تدشينه اليوم، عربات مشروع المسح الوبائي الثالث لأمراض الحيوانات– البرنامج الخاص بدعم سبل العيش للرعاة وأصحاب الحيازات الصغيرة– أهمية التصنيع في قطاع الثروة الحيوانية لإضافة قيمة حقيقية جديدة للإنتاج للصادر، داعياً للاستفادة من كفاءات وخبرات البلاد في مجال الطب البيطري وتطوير المراكز البحثية في المجال وتأهيل البنى التحتية بهدف تطوير منتجات الثروة الحيوانية بما يجعلها في قائمة صادرات البلاد، وأوضح أن ثروة السودان تتجاوز المئة مليون رأس وبالإمكان تغطية الأسواق القريبة بصادرات طازجة بدلاً عن الاستيراد من أقطار أخرى، مشدداً على أهمية دخول كل الثروة الحيوانية في الدورة الاقتصادية، وأن تعين الحكومة المنتج لدخول ثروته دائرة الإنتاج بما يعود بالنفع للطرفين.

صحيفة الصيحة