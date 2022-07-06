الموارد المعدنية: لا صحة لإعفاء مدير الشركة مبارك أردول





نفت إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، إقالة مديرها مبارك أردول وأكدت أنه المدير العام يمارسه مهامه بشكل طبيعي.

وقالت إدراة الإعلام بالشركة في بيان مساء اليوم “سرت شائعة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن إعفاء المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول من منصبه، ونؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، و المدير العام يمارسه مهامه بشكل طبيعي”.

ودعت الموارد المعدنية لضرورة الابتعاد عن تداول الأخبار التي تثير البلبلة، و أكدت أن أبوابها مفتوحة لكافة الأجهزة والوسائط الإعلامية المختلفة لنقل الأخبار من مصادرها الموثوقة.

باج نيوز