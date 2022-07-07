تحذيرات من رمي مخلفات الأضحية في الطرقات





حذَّر مسؤول بوزارة الصحة ولاية الخرطوم من رمي جلود الأضاحي في الشوارع والطرقات وعدم جمعها في الأحياء للاستفادة منها.

وقال إنه ومنذ الثورة في ديسمبر 2018م، لم تعد جلود الأضاحي محل الاهتمام من أحد وأصبحت تملأ الشوارع والطرقات وتتسبب في تلوُّث البيئة.

وقال: إن النظام البائد كان يهتم بجلود الأضاحي ويعمل على جمعها والاستفادة منها بالتركيز على المساجد لتكون مكاناً للجمع ومن ثم نقلها.

هذا وكانت هيئة نظافة محلية الخرطوم قد كشفت عن خطة لنقل نفايات ذبيح عيد الأضحى للمحافظة على صحة البيئة.

يذكر أن جلود الأضاحي تعد ثروة كبيرة إذا تم جمعها بطريقة علمية.

صحيفة الصيحة