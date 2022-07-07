البرهان يتسلم أوراق إعتماد سفيري إندونيسا ويوغندا





تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهورى أوراق إعتماد سفيري كل من يوغندا وأندونيسيا لدى السودان بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وأعرب سفير أندونيسيا لدى السودان السفير سوناكو في تصريح صحفي عن سعادته بتقديم أوراق إعتماده كسفير ومفوض لبلاده في السودان مشيرا الي العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي إمتدت لزهاء ٦٢ عاما مبينا أنه نقل تحايا الرئيس الأندونيسي لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وأضاف أن بلاده عازمة على دفع أفاق التعاون المشترك مع السودان في المجالات الإقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين. وأشاد السفير الأندونيسي بمستوى التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.

من جانبه قال سفير جمهورية يوغندا لدى السودان السفير راشد يحي أنه نقل تحيات الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني لرئيس مجلس السيادة والإرتياح الذي يشعر به تجاه العلاقات المتطورة بين السودان ويوغندا وإلتزامه العميق بضرورة تنمية علاقات التعاون الثنائي مشيرا الى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في تأطير علاقات التعاون المشترك. وأعرب عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها رئيس المجلس السيادي ليوغندا في مارس الماضي، مثمنا الدور الفعال الذي تلعبه الدولتان في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة وفي حفظ أمن دولة جنوب السودان مؤكدا أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في السودان وتدعم جهود الألية الثلاثية المشتركة لإنجاح العملية السياسية في السودان.

وأعرب السفير اليوغندي عن شكره لحكومة السودان على المنح الدراسية التي ظلت توفرها للطلاب اليوغنديين للدراسة في السودان داعيا الى استمرار برنامج المنح الدراسية بإعتباره يعزز من مسيرة التعاون الثنائي بين السودان ويوغندا.

سونا