جبريل: بإمكاننا تحقيق (6) مليارات دولار سنوياً من الثروة الحيوانية





كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ جبريل إبراهيم جبريل إبراهيم، عن إمكانية تحقيق (6) مليارات دولار سنوياً من عائدات صادر الثروة الحيوانية بدلاً عن (600) مليون دولار.

ورهن جبريل ذلك بالتزام تنسيق الجهود بين الوزارات المختصة والقطاعات الإنتاجية لدعم الإنتاج الحيواني ومكافحة الأوبئة والأمراض، والسعي لإنتاج اللقاحات الواقية للقطيع محلياً، بدلاً عن استيرادها من الخارج.

وأكد – خلال تدشينه الأربعاء عربات مشروع المسح الوبائي الثالث لأمراض الحيوانات – البرنامج الخاص بدعم سبل العيش للرعاة وأصحاب الحيازات الصغيرة، أكد أهمية التصنيع في قطاع الثروة الحيوانية لإضافة قيمة حقيقية جديدة للإنتاج للصادر، داعياً للاستفادة من كفاءآت وخبرات البلاد في مجال الطب البيطري وتطوير المراكز البحثية في المجال وتأهيل البنى التحتية بهدف تطوير منتجات الثروة الحيوانية بما يجعلها في قائمة صادرات البلاد ، مبيناً أن ثروة السودان تتجاوز المائة مليون رأس وبالإمكان تغطية الأسواق القريبة بصادرات طازجة بدلاً من الاستيراد من أقطار أخرى.

صحيفة السوداني