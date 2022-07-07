عقار: خطاب البرهان يحتاج لتوضيح صلاحيات المجلس الأعلى للجيش





قال عضو مجلس السيادة، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، مالك عقار، إن خطاب البرهان يحتاج إلى مزيد من التوضيح والإجلاء حول المهام والصلاحيات المناطة بمكونات الحكم المختلفة، خصوصاً صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنها قضية نقاش سياسي ودستوري تحتاج الوضوح الكامل .

رغم تأكيده بأنه كان على علم مسبق بمضمون خطاب البرهان.

وأشار إلى أن خطاب البرهان أغفل الإشارة إلى اتفاق سلام جوبا.

ونوه إلى أن تحقيق الديمقراطية والاستقرار والحكم المدني في السودان لن يتم من دون السلام الذي تم تحقيقه، بجانب استكماله مع الأطراف الأخرى غير الموقعة.

وكشف عقار عن تقديمه مقترحا تفصيلياً لتوزيع الصلاحيات والسلطات للأطراف الأساسية ممثلة في المكون العسكري، وأطراف العملية السلمية، والمكون المدني.

وقال عقار إن موقف البرهان يحقق بعض مطالب الشارع المتعلقة بإنهاء الشراكة وخلق علاقة صحية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وإغلاق باب التفاوض، كما أنه اتخذ خطوة عملية تجاه استعادة الشرعية وإرجاع العسكر للثكنات

صحيفة السوداني