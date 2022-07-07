شاهد بالفيديو.. (حميدتي) يشمئز ويحرج مواطن بسبب تكبيره (الله أكبر)





أحرج نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أحد المواطنين بسبب تكبيره الله، وقوله (الله أكبر)، أثناء مخاطبته تجمع صلح قبلي بحاضرة ولاية غرب دارفور.

ووثق مقطع فيديو اشمئزاز وإحراج قائد الدعم السريع، لأحد المواطنين بالجنينة، صاح (الله أكبر) أثناء حديثه، ليرد عليه (أقعد أقعد خلينا من حركات الدفاع الشعبي دي).

ولاقى الموقف انتقاداً واسعاً تجاه “حميدتي” بقولهم أن تكبير الله عز وجل ليس ملكا خاصاً للدفاع الشعبي، متعوذين من مقولته.



وعلق أحدهم: الله أكبر ماحقت الدفاع الشعبي ياحميدتي، الله أكبر حقت أي مسلم على وجه الأرض، وتضج بها المآذن خمس مرات في اليوم والليلة، وهذه أيام مباركات ما أجمل من كبر فيها الله وصدح بالله أكبر ولله الحمد، واضاف آخرون: إذا ذكر اسم الله اشمأزت قلوبهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)