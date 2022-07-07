البرهان يمنح سفيرة البرازيل وسام النيلين





إلتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، سفيرة جمهورية البرازيل الفيدرالية لدى السودان، السفيرة باتريسيا ماريا اوليفيرا، بمناسبة انتهاء فترة عملها وقلدها وسام النيلين من الدرجة الأولى تقديرا لدورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وبرازيليا.

وعبرت السفيرة باتريسيا،خلال تصريح صحفي، عقب اللقاء، عن سعادتها بالعمل بالسودان مشيدة بمستوى التعاون الذي وجدته من الأجهزة الحكومية، خلال فترة عملها والتى إمتدت لعشر سنوات.

وأشارت السفيرة إلى انها تعرفت خلال وجودها في السودان، على كثير من ملامح الحضارة السودانية، وإنها تشعر بالحزن وهي تغادر بلدا أحبته كثيرا وتعتبره وطنها الثاني.

وكالة سونا