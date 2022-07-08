التيار الإسلامي العريض يعلن ترحيبه بمبادرة الشيخ الطيب الجد





الخرطوم: ST

أصدر التيار الإسلامي العريض بيانا أعلن فيه عن ترحيبه بمبادرة الشيخ الطيب الجد خليفة الشيخ وبدر.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حول نداء السودان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يرحب التيار الإسلامي العريض بنداء السودان الذي أطلقه الشيخ الطيب الجد بأم ضواً بان يوم الثلاثاء السادس من ذي الحجة ١٤٤٣ هجرية الموافق الخامس من يوليو ٢٠٢٢م ويؤكد على كل البنود التي تضمنها النداء وقد شاركت مكونات التيار الإسلامي العريض في لقاء أم ضواً بان وألقى فيه رئيس التيار الشيخ حسن رزق كلمة ضافية وإذ يثمّن التيار الإسلامي العريض جهود الشيخ الطيب الجد في جمع كلمة السودانين ودعوتهم للحوار دون إقصاء ولا استثناء؛ يؤكد جاهزيته في المشاركة في المائدة المستديرة التي دعا لها نداء السودان عقب عيد الأضحى إن شاء الله حفظ الله السودان موحدا أرضا وشعبا وردّ عنه كيد الكائدين ومؤامرات المتآمرين حسن عبد الحميد المتحدث باسم التيار الإسلامي العريض الخميس الثامن من ذي الحجة ١٤٤٣ هجرية السابع من يوليو ٢٠٢٢م

#السودان #ST