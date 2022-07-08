إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق ونقله إلى المستشفى





أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال حضوره فعالية في مدينة نارا.

ووفقا للتقارير الإعلامية، تعرض آبي لطلق نار من الخلف أثناء إلقائه خطابا وسقط على الأرض وهو ينزف.

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة اعتقلت مشتبها به في الحادث.

وتداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم يتم التحقق منها بعد، يظهر فيها طاقم طبي يحيط برئيس الوزراء السابق الملقى على الأرض وسط الطريق.

ووقع الهجوم بينما كان يلقى آبي خطابا في حملة انتخابية.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا رجلا يحمل مسدسا كبيرا يطلق النار وراء آبي.

وبحسب الرواية، فقدت الرصاصة الأولى طريقها ولكن الرصاصة الثانية أصابت آبي من الخلف وسقط على الفور مضرجا في دمائه.

يذكر أن آبي كان أطول رؤوساء الوزراء بقاء في السلطة وتنحى عن منصبه في عام 2020 لأسباب صحية.

وجاء حليفه المقرب يوشيدا سوغا خلفا له قبل أن يتولى المنصب لاحقا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وتعد حوادث إطلاق النار نادرة في اليابان.

BBC Arabic