تحديد موعد أعمال كنترول وتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية





حددت إدارة امتحانات السودان يوم السبت السادس عشر من يوليو الحالي موعدا لبداية أعمال كنترول الشهادة الثانوية (مرحلة وضع الارقام السرية) عند الساعة الحادية عشر صباحا، بعد أن تم الفراغ من “مرحلة التفريغ)” ، فيما تم تحديد يوم السبت الموافق 23 /7/2022 م موعدا لابتدار عملية تصحيح جميع امتحانات المواد الدراسية المختلفة.

وقد تم اختيار سكن أعضاء الكنترول بمدرستي إسكان الشرطة أساس بنين بنات إضافة إلى معهد الخرطوم الحرفي، وقد كان هنالك حراك طيب قامت به اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان في سعيها لتوفير بيئة سكنية تليق بالمعلمين منذ استلام مهامها ، وقد قطعت في ذلك شوطا بعيدا بفضل تتابع الجهود والتنسيق بينها وإدارة امتحانات السودان.

وأكدت الإدارة على الدور البارز الذي لعبته اللجنة التسييرية للاتحاد المهني العام للمعلمين السودانيين دورا في تنسيق هذه الأعمال ما يطمئن على راحة أعضاء الكنترول بفضل التنسيق المحكم بين أضلاع المثلث، وزارة التربية متمثلة في إدارة الامتحانات ولجنتي تسيير النقابة والاتحاد .

وأشادت بإدارات المدارس الحكومية والخاصة التي تم اختيارها لاستضافة سكن المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال الكنترول والتصحيح في تهيئة الأجواء المثلى لهم وهم يتأهبون للقيام بهذه المهمة الوطنية الكبرى كالعهد بهم دوماً .

سونا