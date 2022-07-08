تحذير رسمي في الخرطوم يثير حملة سخرية.. أغلقوا الصنابير جيداً





تحول تنبيه روتيني لهيئة المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى فكاهة بمواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، طالبت هيئة المياه بولاية الخرطوم، المواطنين المغادرين إلى خارج العاصمة بإحكام إغلاق صنابير المياه “الحنفيات” منعاً للتسرب والهدر.

كما نشرت الهيئة تعميما صحافيا يوم الأربعاء، قالت فيه إنها وضعت جميع الطواقم الهندسية والفنية على أهبة الاستعداد لأي طارئ في غضون عطلة عيد الأضحى.

تعليقات مؤيدة وأخرى ساخرة

وانقسم الناشطون على مواقع التواصل حول التنبيه المذكور، المؤيدون ذهبوا إلى أنه صائب وضروري و”جل ما لاينسى”، والمنتقدون ذكروا أن انقطاعات المياه تجعلك لا تذكر إن كان الصنبور مفتوحاً أم مغلقا!

يشار إلى أن حجم إنتاج المياه الصالحة للشرب لهيئة مياه ولاية الخرطوم يبلغ حسب إحصائيات رسمية مليونا وثماني مئة ألف متر مكعب يوميا من المحطات النيلية والآبار الجوفية، فيما يصل العجز لـ900 ألف متر مكعب يومياً.

مليون مواطن

ويغادر نحو مليون مواطن، الخرطوم لقضاء عطلتي عيد الفطر والأضحى مع ذويهم بولايات السودان المختلفة.

ومنذ عقدين درجت شرطة المرور بالسودان على تفويج المركبات العامة والخاصة من الخرطوم لبقية الولايات قبيل عيدي الفطر والأضحى سنوياً.

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