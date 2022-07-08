مقاومة الخرطوم تعلن رفع اعتصام مستشفى الجودة





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، رفع اعتصام مستشفى الجودة.

وقالت في بيان لها، إن ذلك نظراً لمراعاة أهالي الديوم والمناطق المجاورة لساحة الاعتصام ورغبةً في تسهيل طقوس عيد الأضحى، من زيارات وغيرها.

وأشارت إلى تضرُّر مستشفى الجودة بسبب مكان الاعتصام، ولانحسار الحِراك الثوري اللا مركزي من مختلف الأحياء والفرقان في شكل مركزي متواصل.

وأضافت: كلنا تمام الثقة بأن لنا عودة لسلاح الاعتصامات، ونحن أكثر تنظيماً وتماسكاً وقوة، مستفيدين من تجارب الماضي وممارسة اليوم.

السوداني