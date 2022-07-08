رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يتلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً، من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، حكومة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما أعرب الرئيس المصري، خلال الإتصال الهاتفي، عن خالص تهانيه للسودان، حكومة وشعبا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. متمنياً للشعب السوداني كل التقدم والإزدهار.

سونا