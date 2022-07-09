اديل السعودية أبرزها.. غضب في السودان علي شركات طيران بسبب تخلُف الأمتعة





صب مواطنين سودانيين جام غضبهم على عدد من شركات الطيران بسبب تخلُف امتعتهم وعدم استلامها بمطار الخرطوم عند وصولهم، وأظهر مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع انتقاد مواطنين قادمين من السعودية شركة اديل.

وأكدت مصادر بمطار الخرطوم _ لطيران بلدنا _ إن معظم شركات الطيران تركت خلفها في المحطات الخارجية التي غادرت منها صوب الخرطوم امتعة الركاب ولم تحضرها، كاشفاً عن طيران اديل السعودية والذي بدأ رحلاته قبل أسبوعين بين مطارات المملكة العربية السعودية و مطار الخرطوم أبرز هذه الشركات، ووصفت المصادر بدايته بالمتعثرة، ونوهت إلى أن الخطوط الاثيوبية التي تُسير ثلاثة رحلات يومياً الي الخرطوم شهدت تخلُف أمتعة ركاب.

وأبدى عدد من خبراء الطيران دهشتهم من سلبية سُلطة الطيران المدني وصمتها على هضم شركات الطيران الأجنبية والوطنية حقوق المسافر السوداني، واتهموا سُلطة مطار الخرطوم بالضُعف وعدم أعمال مبدأ القانون في معاقبة شركات الطيران التي استمرأت ظُلم المسافر السوداني.

وأشارت مصادر إلى التصديق لاديل والاثيوبية برحلات إضافية لإحضار أمتعة المسافرين، واستفسرت عن فرض عقوبة على الشركات ام لا، ونوهت إلى أن تخلف الامتعة يسبب مشاكل أمنية بالمطار خاصة ان مخازن العفش المتخلف بالمطار لا تعمل أيام العطلات الرسمية مما يضطر الركاب لاستلام امتعتهم من داخل صالة الوصول حتي يتمكنوا من قضاء عطلة العيد مع اسرهم وأنه في أغلب الاحيان تكون الامتعة هدايا العيد او ملابس لأطفالهم الذين يصيبهم الإحباط،

ولفتت المصادر إلى أن شركات الطيران درجت علي تفضيل شغل كل مقاعد الطائرة بالركاب دون حمل امتعتهم للحصول على الكسب المادي من واقع عدم مواجهتهم بعقوبات رادعة من سلطة الطيران المدني السوداني.

الخرطوم:طيران بلدنا