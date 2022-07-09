شاهد بالفيديو.. معجب سوداني يوجه رسالة شديدة اللهجة للفنانة هدى عربي ورواد مواقع التواصل ينتظرون ردها





خاطب شاب سوداني مواطنته الفنانة هدى عربي عبر مقطع فيديو قام بتصويره لنفسه, وبعث من خلاله برسالة للفنانة الشهيرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد خاطب الشاب “القذافي” والذين يبدو أنه من أحد المعجبين والمتابعين للفنانة هدى عربي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب القذافي في رسالته التي وصفها المتابعون بالشديدة اللهجة الفنانة هدى عربي بفك حظره على حسابها, حيث كرر لها الرسالة أكثر من مرتين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم قاموا بتداول المقطع على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وذكروا في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين أنهم في انتظار رد الفنانة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين