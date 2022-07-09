شاهد بالصور.. على طريقة فتاة الأستوب.. ما هي حقيقة رفع الفنانة رؤى نعيم سعد للافتة تطلب من خلالها الزواج وتبحث عن عريس مع رفضها التعدد





انتشرت خلال الأيام الماضيات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد وهي ترفع لافتة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة الفنانة الشابة والمثيرة للجدل وهي تطلب الزواج وترفض التعدد من خلال الورقة التي كانت تحملها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقبل أن يتقصوا الحقائق قاموا بتشبيه موقف الفنانة بموقف المهندسة اسلام الشهيرة بفتاة الأستوب والتي رفعت لافتة طلبت من خلالها الزواج في قصة شهيرة جداً.

وتشير محررة موقع النيلين محررة موقع النيلين إلى أن الورقة التي كانت تحملها الفنانة الشابة تم تعديلها وتحريف كلماتها عبر إحدى برامج تعديل الصور.

حيث كتب في الورقة الأولى والحقيقية التي ظهرت بها الفنانة قبل فترة طويلة مكتوب عليها هاشتاق (أم درماني) بينما تم مسح الكلمة في الصورة الثانية المفبركة وكتب عليها (أرغب في الزواج عايزة عريس طبعا ما ح أقبل التعدد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين