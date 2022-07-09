فرار رئيس سريلانكا من مقر إقامته بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين (فيديو)





فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا، اليوم (السبت)، من مقر إقامته في العاصمة، وذلك بعد اقتحامه من قبل متظاهرين على خلفية أزمة اقتصادية تضرب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة اقتحام آلاف المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، ويحملون أعلاما سوداء، ويرددون شعارات مناهضة للحكومة، لمنزل الرئيس السريلانكي بعد محاصرته ما اضطره لمغادرة مكان إقامته.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية، أن “الرئيس نقل إلى مكان آمن”، مشيراً إلى أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

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